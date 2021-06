Mottakarar av Janssen-vaksinen mistar plassen i vaksineprogrammet til regjeringa

innenriks

Sjølv om vernet blir lågare og faren for alvorlege, og potensielt dødelege, biverknader er større, bestemde regjeringa onsdag å opne for bruken av Janssen-vaksinen. Det er sett strenge kriterium for den som ønskjer å velje denne vaksinen framfor å stå i den offentlege vaksinekøen og vente på ein mRNA-vaksine.

Både helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog seier at dei som vel å gå for ein Janssen-vaksine, vil tre ut av det offentlege vaksineprogrammet og miste plassen.

– Dei som går for ein Janssen-vaksine er jo fullvaksinert og vil derfor ikkje lenger ha nokon plass i vaksinasjonsprogrammet, seier Høie til NTB

Ingen grunn

– Er det kort tid igjen til ein skulle få ein av dei andre vaksinane, så er det ingen grunn til å velje denne, seier Høie.

Helsedirektør Bjørn Guldvog seier at ein både i Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket var samstemde i at tilbodet om å få Janssen-vaksinen er eit dårlegare tilbod for dei aller fleste, enn ein mRNA-vaksine på eit noko seinare tidspunkt.

– Men vi meiner det er heilt forsvarleg å vurdere for dei som er i ein heilt spesiell livssituasjon og som kan ta dette opp med legen sin, seier han.

Ikkje same effekt

– Den blir rekna som ein fullvaksinering, men han har ikkje den same effekten som to dosar av ein mRNA-vaksine. I utgangspunktet vil ein då gå ut av programmet og stille seg bakarst i køen, seier Guldvog.

Janssen-vaksinen er til liks med vaksinen frå AstraZeneca og den russiske Sputnik-vaksinen basert på såkalla virusvektor-teknologi. Etter fleire tilfelle der vaksinerte har fått blodproppar og få blodplater, vart bruken i april sett på vent i Noreg.

Sjølv om mange fagmiljø har åtvara mot bruken, vedtok regjeringa at vaksinen skal gjerast tilgjengeleg utanfor vaksinasjonsprogrammet.

Revaksinering

Korleis det blir for dei som vel Janssen-vaksinen når det etter kvart blir snakk om ei revaksinering av befolkninga, er ikkje avklart. Høie er klar på at dette ikkje er eit tema som det hastar med å få avklart enno.

– Vurderinga om ein framtidig tredje, eller andre, dose, for dei som er fullvaksinerte, er eit spørsmål det ikkje er noko hast med no, men som vil bli ein stor diskusjon utover hausten og til neste år korleis vi skal handtere, seier Høie.

– Ein vil nok ikkje halde på plassen sin i den andre vaksinekøen, men vi må komme tilbake til korleis ein eventuelt skal få tilleggsvaksine av andre vaksinar litt seinare ut på hausten. Det er endå ikkje heilt avgjort, seier Guldvog.

