Millionar til jussfakultet etter trygdeskandalen

Bakgrunnen er konklusjonen i rapporten frå Arnesen-utvalet om trygdeskandalen, der det vart slått fast at dei EØS-rettslege elementa i for lita grad vart teken opp når ein drøfta saker som involverer desse.

I avtalen som no er inngått mellom departementet og fakulteta, blir det sett av 5 millionar kroner i året i fire år for å rekruttere til vitskaplege stillingar, utvikle undervisningstilbod og formidle diskusjon om fagfeltet, skriv Rett24.

– Dette er viktig både for å få fram ny kunnskap og for å ha miljø som med eit kritisk blikk kan gå gjennom den praksisen som blir ført i forvaltninga. Når det gjeld Nav-rapporten, så er Arnesen-utvalet tydeleg på at sjølv om det politiske ansvaret openbert ligg i departementet, så er det eit utvida ansvar som involverer mange ulike instansar, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Eg trur vi må erkjenne at trygdeforskinga ikkje har vore veldig store og sterke forskingsmiljø. Det har vel kanskje dreidd seg om ei handfull personar på ulike institusjonar, og det har ikkje vore oppfatta like prestisjefylt som enkelte andre fagfelt. Vi har òg mangla samankoplinga mellom EØS-miljøet, som er stort, og trygdemiljøet, seier Isaksen.

Pengane skal tildelast etter søknad, og fakulteta skal rapportere årleg om progresjonen.

