Mann arrestert etter at kvinne vart funnen hardt skadd i Arendal

Mannen vart arrestert og sikta natt til torsdag, skriv Agderposten.

– Men vi ønskjer framleis kontakt med ein annan person som politiet leita etter onsdag kveld. Det er uklart kva rolle denne personen har i saka. Vedkommande stakk frå staden, seier avsnittsleiar Halvor Øymoen ved Arendal politistasjon torsdag morgon.

Personane som er involverte i hendinga, er kjende for politiet frå før.

– Det er ein viss relasjon mellom dei involverte, seier Øymoen.

Politiet fekk melding i 16-tida onsdag via AMK om at ei kvinne var skadd i ein bustad i Arendal.

Kvinna vart frakta til sjukehus. Ho er ikkje livstruande skadd.

– Vi har no fått beskjed om at det er mogleg for politiet å snakke med henne og få forklaringa hennar om hendingsgangen i formiddag, seier Øymoen.

Politiet søkte etter antekne gjerningspersonar onsdag ettermiddag og utvida etter kvart søket frå først å berre gjelde det næraste nabolaget. Etter kvart leita dei etter ein namngitt person, som er mannen som no er arrestert.

