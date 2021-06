Kongen om pandemien: – No trur eg vi alle er glade for at det nærmar seg slutten

innenriks

– Det nærmar seg sommar, og vi har lagt eitt år og fire månader med pandemi i Noreg bak oss. No trur eg vi alle er glade for at det nærmar seg slutten, sa kong Harald då han onsdag innleidde eit digitalt møte med dei ti statsforvaltarane i landet og Sysselmannen på Svalbard.

Vanlegvis er det statsforvaltarane som har ansvaret for organiseringa når kongeparet er ute og reiser i Noreg, og kongen påpeika at det har vorte lite av dette i det siste.

– Avgrensingane pandemien har lagt, har mellom anna ført til at dronninga og eg har sett langt mindre til dei enn vi normalt gjer, sa kongen.

Og heldt fram:

– Sjølv om vi har lese og følgt med på det som skjer i landet vårt, er det noko heilt anna å oppleve det på nært hald, sjå med eigne auge og snakke med menneske der dei bur, slik vi vanlegvis bruker å gjere. Dette saknar vi!

Møtet med statsforvaltarane og sysselmannen handla om korleis det har vore å handtere pandemien.

– Det gjorde inntrykk å høyre korleis dei har jobba gjennom denne perioden, med alle sine spesielle og heilt nye utfordringar, som ingen av oss hadde noka øving i frå før, sa dronning Sonja då møtet nærma seg slutten.

Neste veke dreg kongeparet ut på si første offisielle reise ut i Noreg etter at pandemien starta.

– Vi ser no med stor glede fram til sommaren. Kongen og eg byrjar så smått å ta tilbake det normale livet når vi neste veke reiser med kongeskipet til Vestland fylke. Då skal vi med eigne auge og øre få oppleve korleis folk har det i Hyllestad, Flåm og Florø. Det blir færre menneske enn vi er vande med, men vi er glade for at vi igjen kan reise litt rundt, sa dronninga.

