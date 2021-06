IMF ventar økonomisk comeback før nyttår

innenriks

Fondet ventar ein økonomisk vekst i Noreg på 3,2 prosent i år og spår i ein fersk rapport at tilstanden vil vere tilbake til før-korona-nivå innan nyttår, først og fremst drive fram av ein kraftig auke i etterspurnaden og forbruket i hushalda.

– Noreg opplevde eit av dei svakaste økonomiske tilbakeslaga i Europa i 2020 som følgje av det substansielle støttetiltaket til styresmaktene og låg smitte- og dødsrate, skriv IMF i eit samandrag av rapporten.

Fondet framhevar særleg at Noreg kunne møte koronakrisa med ein solid økonomisk buffer, som gjorde det mogleg å raskt setje inn sterke og effektive hjelpetiltak på fleire frontar. Sjølv om skadeverknadene har vore relativt små for den norske økonomien, påpeikar IMF at arbeidsløysa auka kraftig i 2020, og at ho framleis er unormalt høg i utsette grupper: blant unge, utanlandskfødde og lågtlønte.

– Stor risiko

– Utsiktene er prega av stor risiko, mellom anna ved ei vaksineutrulling som går tregare enn føresett, ein forlengd pandemi og negative eksterne forhold. Styresmaktene bør halde fram med å vere fleksible og raskt justere politikken til dei endra omstenda, skriv IMF.

Blant momenta som valdar norske styresmakter ei viss bekymring no, er framveksten av nye og farlegare virusvariantar. I dag er det opphavlege koronaviruset praktisk talt fortrengt av den meir smittsame britiske varianten – også kalla alphavarianten. No er det deltavarianten, som først vart oppdaga i India, som så vidt har komme seg over grensa, og som Folkehelseinstituttet no reknar med vil bli den dominerande varianten Noreg.

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad sa til NTB fredag at det er viktig at deltavarianten ikkje får stort utbreiing i Noreg før flest mogleg har fått to dosar av vaksinen mot koronaviruset.

Åtvarar mot oljefall

Når pandemien minkar, bør styresmaktene vende merksemda mot det venta fallet i oljeproduksjonen etter midten av 2020-talet og verknadene ein slik nedgang i offshoresektoren vil ha på norsk økonomi. Fondet ventar negativ vekst i offshoresektoren i 2025 og peikar på store utgiftsaukar som følgjer med når stadig fleire går av med pensjon, fallande inntekter frå petroleumssektoren og behovet for ein grøn og inkluderande vekst.

Frå å konsentrere seg om å setje klimamål for å bli eit lågutsleppsland innan 2050 gjennom teknologiutvikling, skattlegging av utslepp og regulering bør Noreg i større grad satse på kostnadseffektive tiltak for å nå desse måla, er rådet frå IMF. Fondet meiner mellom anna at utskiftinga av bilparken frå fossil- til elbilar kan gjerast på ein meir kostnadseffektiv måte enn hittil.

– Noreg har teke ei proaktiv tilnærming i klimapolitikken, men kan gjere meir, skriv IMF.

(©NPK)