Helsetilsynet gir sterk kritikk til Helgelandssjukehuset

Tilsynsrapporten rettar kritikk mot fleire forhold ved føretaksleiinga, tilbakemeldingskulturen og kvalitetsarbeidet og meiner sjukehuset har brote spesialisthelsetenestelova, skriv lokalavisa iSandnessjøen.

«Helsetilsynet har i sin foreløpige vurdering kommet til at Helgelandssykehuset HF ikke i har foretatt en tilstrekkelig systematisk overvåking av tarmkreftkirurgien i virksomheten i tidsrommet 2016 til og med 2019, og at det foreligger brudd på virksomhetens plikt til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet», heiter det i rapporten.

Det var i 10. januar 2020 at tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen vart mellombels stansa etter at tal frå årsrapporten til Kreftregisteret viste at avdelinga i Sandnessjøen hadde ei gjennomsnittleg dødelegheit 100 dagar etter operasjon som var langt over landsgjennomsnittet.

Tilbodet vart starta opp igjen etter ei veke etter at fagpersonar frå Helgelandssjukehuset og Helse nord hadde gått gjennom pasientjournalane til dei ramma. I rapporten sin skriv Helsetilsynet at denne gjennomgangen ikkje var god nok.

Dei slår òg fast at interne usemjer ved Helgelandssykehuset kan ha gått ut over pasienttryggleiken.

«Den interne uenigheten har i perioder vært så tilspisset at det ser ut til å ha svekket helseforetakets samlede evne til å ivareta pasientsikkerhetsarbeidet på en tilstrekkelig måte», skriv Helsetilsynet, som understrekar at rapporten er førebels.

Helgelandssjukehuset har fått frist til 1. september med å komme med eventuelle korrigerande innspel til rapporten.

