Høgaste talet på overdosedødsfall på 20 år

Det er òg første gong sidan 2004 at talet har vore over 300, ifølgje Folkehelseinstituttet.

I perioden frå 2010 til 2020 har talet på narkotikautløyste dødsfall variert rundt eit gjennomsnitt på 271 per år.

Seniorforskar Linn Gjersing i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmiddel og tobakk, trekker spesielt fram to ting som skil 2020 frå tidlegare år: sterkare heroin og restriksjonar i samband med pandemien.

Ho ser heller ikkje bort frå at tiltak i samband med pandemien kan vere ei anna mogleg forklaring.

– Mange kommunar måtte i 2020 innføre omfattande restriksjonar og nedstengingar som følgje av koronasituasjonen. Desse restriksjonane har sannsynlegvis òg ramma personar som er i risiko for narkotikautløyste dødsfall, seier Gjersing.

Ikkje fleire sjølvmord

Mange har frykta at sjølvmordstala skulle auke i 2020, men Dødsårsaksstatistikken viser ikkje teikn til auka førekomst av sjølvmord under pandemien.

Det vart registrert 639 sjølvmord i 2020, mot 652 i 2019 og 674 i 2018.

– Det vil nok overraske mange at det ikkje vart observert ein auke i sjølvmord under pandemien, men det same mønsteret med anten stabile tal eller ein tendens til færre sjølvmord det første året av pandemien har ein òg sett i mange andre land det er naturleg å samanlikne oss med, seier forskar Kim Stene-Larsen i FHIs avdeling for psykisk helse og sjølvmord.

459 koronarelaterte dødsfall

Under pandemiåret 2020 vart det registrert 459 koronarelaterte dødsfall i Noreg. 415 av dei er registrerte med covid-19 som underliggjande dødsårsak.

Det betyr at ein for desse dødsfalla ser på covid-19 som den viktigaste faktoren som førte til døden, utan at ein kan seie noko om kor mykje andre dødsårsaker har bidrege til dødsfallet.

Delen samsvarer med tala for mars-mai 2020, som vart publisert i september.

Kreft er vanlegaste dødsårsak

FHIs dødsårsakregister viser at kreft framleis er den vanlegaste dødsårsaka her i landet. 10.809 personar døydde av kreft i fjor.

Dødsraten for kreft har falle med rundt 16 prosent dei siste ti åra.

Hjarte- og karsjukdom, som var den vanlegaste dødsårsaka fram til 2017, er nummer to på lista med 9.513 dødsfall, noko som er 205 færre enn i 2019.

At stadig færre døyr av kreft og hjarte- og karsjukdommar, tyder på ein gunstig effekt av endringar i livsstil, førebygging og behandling. Endra røykevaner har sannsynlegvis bidrege til redusert dødelegheit av både hjarte- og karsjukdommar og nokre kreftformer.

I alt var det i fjor 40.534 dødsfall i Noreg.

Kvinner lever lengst

Tala viser òg at kvinner lever lenger enn menn. I 2020 var gjennomsnittleg alder ved død 82,2 år for kvinner og 76,8 år for menn.

Forventa levealder for kvinner er no 84,9 år, medan han for menn er 81,5 år.

Dei 10 siste åra (frå 2011 til 2020) har forventa levealder ved fødsel auka med 2 år, eller nesten 2,5 månad for kvart år i gjennomsnitt.

