Turistar kan reise fritt inn til Noreg når EUs koronapass er klart

– Noregs utgangspunkt har heile tida vore at vi ønskjer å vere ein del av ei felleseuropeisk løysing, sa Høie på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen onsdag.

Same dag vart det kjent at EU er i rute til å få ordninga med koronasertifikat på plass frå 1. juli. Sertifikatet vil gi fritak for krav om karantene, isolasjon eller testing ved reiser til andre land i unionen.

– Føresetnaden er at vi er i stand til å kontrollere QR-koden på grensa. Det er eit arbeid som går føre seg, og som vi har som ambisjon å ha på plass i månadsskiftet juni/juli, seier Høie.

– Det vil òg krevje ein del regelverksendringar, og dei vil òg bli vurderte, seier helseministeren.

Fredag klokka 15 blir det norske koronasertifikatet teke i bruk. Dette er likevel berre gyldig ved reiser til og i Noreg.

