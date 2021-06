Regjeringa opnar for oljeleiting i 84 nye blokker

innenriks

Det er gjort ei utviding av det førehandsdefinerte området med 84 blokker, fire i Nordsjøen, ti i Norskehavet og 70 i Barentshavet, skriv Olje- og energidepartementet i ei pressemelding.

– Utlysing og tildeling av areal er viktig for å halde oppe aktivitetsnivået på norsk sokkel. Det bidreg til god ressursforvaltning, skaper store verdiar for fellesskapet og tryggjer arbeidsplassar over heile landet, seier olje- og energiminister Tina Bru (H).

I denne konsesjonsrunden er søknadsfristen sett til onsdag 8. september.

(©NPK)