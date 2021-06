Regjeringa erstattar tapt øl og andre varer – Stortinget bestilte meir, meiner Sp

innenriks

Kompensasjon av tapt varelager er noko næringslivet har etterspurt i lang tid, og eit grep som er trekt fram av Virke og NHO som nødvendig for å hindre konkursar.

Regjeringa varslar at avgjerda har tilbakeverkande kraft, slik at det kan søkjast om kompensasjon for tapt varelager tilbake til november 2020.

Den nye søknadsrunden gjeld elles tilskotsperioden mars-april i år.

– Det har vore krevjande å få på plass alle detaljane i denne runden. Det er ein omfattande jobb som står bak endringane som vi no har teke inn i kompensasjonsordninga, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Dette gjeld mellom anna serveringsbransjen, som har helt ut drikkevarer og kasta mat i koronatida.

Sp reagerer

Senterpartiet meiner regjeringa opptrer i strid med stortingsvedtaket i saka sidan det berre blir gitt kompensasjon for tapt varelager viss bedrifta er pålagd stengt, eller er i ein kommune med skjenkestopp.

Dette var ikkje ein føresetnad då Stortinget først behandla spørsmålet. Senterpartiet fremjar derfor eit forslag i Stortinget fredag, der partiet ber om at ordninga skal gjelde alle som har hatt stort omsetningsfall i koronasituasjonen.

− Mange har hatt enorm omsetningssvikt på grunn av at folk har halde seg heime, på oppmoding frå styresmaktene. Desse vil ikkje regjeringa gi kompensasjon med mindre dei har vore pålagde å stengje, seier Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet.

– Det er direkte i strid med stortingsvedtaket der vi påla regjeringa å komme med ei kompensasjonsordning for tapt varelager, seier Gjelsvik.

NTB har bede Nærings- og fiskeridepartementet om ein kommentar til påstanden om at saka er i strid med vedtaket.

4,1 milliardar – fleire endringar

Per 9. juni er det delt ut om lag 4,1 milliardar kroner gjennom kompensasjonsordninga.

Viss vilkåra er oppfylte, vil bedriftene få dekt heile tapet for varer som har gått tapt på grunn av nedstenginga, seier næringsministeren.

Det har i tillegg vorte gjort fleire endringar i kompensasjonsordninga:

* Kostnader bedriftene blir fakturerte av offentlege tilsyn og kostnader knytt til myndigheitspålagt kontroll, blir tekne inn i kostnadsgrunnlaget for ordninga.

* Medlemskontingenten til destinasjonsselskapa blir òg teken inn i kostnadsgrunnlaget

* Maksimalt støttebeløp per månad blir redusert frå 80 til 50 millionar kroner. For kvar krone det blir søkt støtte for over 20 millionar, vil det bli betalt ut 50 øre. Denne grensa var før 30 millionar.

* Støtte per føretak/konsern kan maksimalt utgjere 100 mill. kroner for resten av løpetida av ordninga, rekna frå mars 2021.

* Ei vesentleg endring som følgje av nytt heimelsgrunnlag, er òg at verksemder ikkje kan få tilskot på meir enn 90 prosent (små bedrifter) eller 70 prosent (større bedrifter) av underskotet i tilskotsperioden.

(©NPK)