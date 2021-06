innenriks

Det er stort sett arbeidsinnvandrarar som blir stoppa og bedne om å snu, opplyser Aust politidistrikt til P4-nyheitene.

Tala for kor mange som har vorte avvist på grensa gjeld til og med veke 21 i år.

Aust politidistrikt står for over 60 prosent av bortvisingane i landet, med over 4.500 hittil i år.

