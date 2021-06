Norsk studie: Få får seinverknader av covid-19

innenriks

Det var likevel ein kortvarig auke i bruken av legar, som i stor grad kjem av plager frå luftvegane, skriv Aftenposten. Auken var på mellom 13 og 49 prosent.

Forskarane såg litt meir sjukmelding i den yrkesaktive befolkninga.

– Det ser ut som om det går over etter to til tre månader, i alle fall i den forstanden at ein sluttar å besøkje lege med plagene. Viss det hadde vore alvorlege og langvarige etterverknader, ville vi ha fanga det opp i tala for auka helsetenestebruk, forklarer Katrine Damgaard Skyrud, forskar ved FHI og forfattar av studien, til avisa.

Studien omfattar vel 1,6 millionar vaksne, og 2,75 prosent testa positivt, og 300.000 barn og unge, og 1,3 prosent testa positivt.

Hos barn i alderen 1 til 15 år, kvinner over 45 år og menn over 70 år var allmennlegebruken framleis noko høgare (11 til 26 prosent) etter tre månader.

Barn i alderen 1 til 5 år nytta allmennlegetenester lengst. FHI-forskar Karin Magnusson meiner dette kjem av at foreldre til yngre barn kan ha ein lågare terskel for å besøkje lege etter barna har gjennomgått covid-19.

