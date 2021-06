Noreg styrkjer borkbilleberedskapen

innenriks

Beredskapsplanen for stor granborkbille er utarbeidd i eit samarbeid mellom Landbruksdirektoratet og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)

Den viktigaste endringa i borkbilleberedskapen er at det no finst ein plan som beskriv roller og ansvar i beredskapsarbeidet – og det er laga eit verktøy for risikovurdering som blir jamleg oppdatert. I tillegg finst det tiltakslister for dei ulike risikonivåa.

NIBIO har utvikla eit varsel om risiko for utbrot av stor granborkbille for tre ulike geografiske soner i Noreg. Målet er å informere om kva område som er utsette for risiko for større borkbilleangrep, slik at ein kan setje i verk tiltak for å avgrense skadeomfanget og berge verdiar.

– Basert på dei ulike risikonivåa blir det tilrådd målretta tiltak i beredskapsplanen. Dette er nytt, seier rådgivar Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.

Varselet ligg ute på Skogportalen og blir oppdatert fire gonger gjennom sommarsesongen.

(©NPK)