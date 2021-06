No skiftar vêret – kjøligare i store delar av landet

innenriks

Onsdag markerer eit vêrskifte då høgtrykket som gir varme temperaturar bevegar seg austover. Frå og med torsdag kan vestlendingar, trønderar og nordlendingar vente seg nedbør og kaldare vêr.

– Utover i veka og mot helga blir det temperaturar ned mot 10 grader i nord, 10–12 grader i Midt-Noreg og 10–15 grader på Vestlandet, fortel statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes hos Meteorologisk institutt.

Austafjells vil temperaturane halde seg på rundt 20 grader, og leet frå fjella vil sørgje for at det ikkje blir så mykje nedbør.

– Men det kan komme enkelte byer på ettermiddagane, seier Moxnes.

Brannfare i heile landet

Statsmeteorologen understrekar likevel at sjølv om det no blir våtare i store delar av landet, bør du vere forsiktig med open eld.

– Det er litt variert om det er brannfare for skog eller gras og lyng, det kjem gjerne an på kor langt våren har komme dei enkelte stadene. Men forsiktig bør ein vere, seier Moxnes.

For Austlandet sender Meteorologisk institutt onsdag ut skogbrannvarsel, medan det i resten av landet er gras- og lyngbrannfare.

– Det var ein del nedbør på Austlandet før det vart tørt, men no har det vore tørt såpass lenge at det er fare for skogbrann.

Mindre snø i fjella

Meteorologisk institutt melder onsdag at det er mykje mindre snø i fjella no enn kva det var på same tid for eit år sidan. Men det er ikkje fordi våren i år har vore mildare, fortel Moxnes:

– Det var mindre snø no i vinter enn i fjor, og mykje av nedbøren kom som regn. Så det er stor forskjell på i fjor og i år oppe i fjella.

Men tenkjer du at det betyr at no er det berre å ta fjellskoa fatt, vil statsmeteorolog Moxnes rå deg til å vente litt.

– Det er nok litt tidleg for toppturar enno. Men opp mot 1500 meters høgd er det stort sett bart i Sør-Noreg, fortel ho.

(©NPK)