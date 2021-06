Ni arresterte i Noreg i internasjonal storaksjon

innenriks

Fleire enn 800 personar er arresterte i aksjonen, som blir omtalt som ein av dei største internasjonale politiaksjonane nokosinne. Den er knytt til ei kryptert kommunikasjonsplattform nytta av kriminelle nettverk.

Dei tre som vart tekne i Innlandet politidistrikt, vart arrestert 27. mai.

– Tre personar er sikta for grov medverknad med narkotika, og dei er varetektsfengsla på grunn av bevisøydelegging. Av omsyn til etterforskinga kan vi ikkje uttale oss noko ytterlegare på noverande tidspunkt, seier påtalefagleg etterforskingsleiar Mari Lauritzen Hasle.

Onsdag melder Sørvest politidistrikt at ein person vart arrestert i politidistriktet måndag.

– Han er sikta for grov narkotikakriminalitet. Politiet kan, av omsyn til etterforskinga, ikkje seie kvar i distriktet mannen vart arrestert, eller gi andre detaljar om sikta eller saka, seier politiadvokat Karen Mork.

Kripos melde først at sju personar var arresterte i Noreg. Onsdag seier politiadvokat Morten Stene i Kripos til VG at det no er ni personar som er arresterte i Noreg, fordelt på fleire distrikt.

Politiet ser ikkje bort frå at det kan bli fleire arrestasjonar knytte til saka framover.

(©NPK)