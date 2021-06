Medietilsynet: Bra at det blir strengare straff for å dele krenkjande bilete

innenriks

Medietilsynet skriv i ei pressemelding at dei er glade for at straffa for deling av til dømes nakenbilete eller valdsvideoar har vorte skjerpa. Regjeringas lovforslag er vedteke av Stortinget, og trer truleg i kraft 1. juli.

– Deling av slikt innhald er ei stor påkjenning for den som blir ramma. Det er derfor bra at straffa blir skjerpa, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Lova gjer det òg tydelegare kva ein kan straffast for å dele. For grov aktlaus deling kan straffa vere bøter eller fengsel i inntil seks månader, medan planlagt og grovt regelbrot kan straffast med fengsel i inntil to år.

(©NPK)