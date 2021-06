Mange vakthol blant jordmødrer i sommar

innenriks

Undersøkinga viser at talet på udekte vakter er høgast i Helse Stavanger (588) og Helse Bergen (527), melder NRK.

– Eg tenkjer at det enkelte stader nærmar seg kollaps på bemanninga om dei ikkje set i verk tiltak, seier Kari Aarø, leiar i Den norske jordmorforeininga.

Ho fryktar at det vil gå utover kvaliteten, sjølv om fødande får eit forsvarleg tilbod.

Til NRK opplyser Helsedepartementet at situasjonen er krevjande, men at det er helseføretaka sitt ansvaret at bemanninga i sommar er forsvarleg.

– Vi føreset at alle helseføretak gjer det dei skal, nemleg å lage gode bemanningsplanar og å sørgje for å ha forsvarleg bemanning gjennom sommaren. Det har dei gode erfaringar med, seier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H).

