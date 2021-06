Kunnskapsministeren vil skjerpe tilbodet i SFO

innenriks

Kunnskapsminister Guri Melby (V) meiner at tilbodet med skulefritidsordninga (SFO) i nokre kommunar liknar ein oppbevaringsplass der barna får tilsyn.

Ei tidlegare undersøking viser store forskjellar i tilbodet. Mange kommunar har ikkje eigne planar. Ein av tre foreldre er ikkje fornøgde med mattilbodet. For barn som treng tilrettelegging, er tilbodet ofte for dårleg. Samarbeidet med foreldre, barnehage og skule varierer.

Frå hausten

– Med den nye nasjonale rammeplanen vil vi sikre at alle barn får eit godt SFO-tilbod uavhengig av kvar dei bur og kva skule dei går på, seier Melby.

Den nye rammeplanen for SFO skal gjelde frå 1. august.

– Fysisk aktivitet og mat og måltidsgleder er viktige område for SFO å jobbe med. Det er òg viktig at alle barn blir sett og inkludert i leiken og i aktivitetane, seier Melby.

Den nye planen tek for seg leik, kultur og ulike aktivitetar, fysiske aktivitetar og mat. Verdigrunnlaget for tilbodet ein får frå kommunane, skal vere felles med barnehagen og skulen. Det står likevel at SFO ikkje er ei pedagogisk verksemd som barnehage og skule, men eit fritidstilbod.

Førsteklasse

Det går i dag 150.000 barn på SFO i Noreg. Over 80 prosent av barna i første klasse går der. Ifølgje Kunnskapsdepartementet er den nye SFO-planen utvikla i samarbeid med mellom anna ei rammeplangruppe med ulik fagbakgrunn.

