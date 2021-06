innenriks

I rapporten kjem det fram at R-talet i snitt har lege på 0,9 frå 20. mai.

Det betyr at 100 smitta i snitt vil spreie smitten vidare til 90 nye, slik at det samla talet smitta over tid vil falle. FHI kallar trenden i smittespreiinga som «flat eller noe synkende».

R-talet for ei veke sidan blir estimert til 0,7 – men då på meir usikkert grunnlag.

Alt i alt vart det meldt om 1.857 smittetilfelle førre veke, ein nedgang på 19 prosent frå veka før.