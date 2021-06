Erna Solberg refsa i Stortinget

innenriks

Stortinget hadde på førehand bede statsministeren om å vere til stades i salen då den kontroversielle tilsetjinga skulle debatterast. Men statsministeren vart lenge sitjande med munnbindet på, utan å teikne seg.

Til slutt tok leiar Dag Terje Andersen (Ap) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ordet for å påtale at statsministeren var taus.

– Komiteen har einstemmig bede både næringsminister og statsminister om å vere til stades. No ser eg på talarlista at statsministeren ikkje har tenkt å delta i debatten. Det synest eg er eit forsøk på å avskjere ein demokratisk prosess med tanke på det som er det viktigaste spørsmålet, nemleg rolla til statsministeren i å la sitjande statsrådar bli utnemnde til embetsstillingar, sa Andersen.

Etter dette teikna statsministeren seg likevel til eit innlegg.

Opposisjonen greip umiddelbart moglegheita til å utfordre henne i ein runde med replikkar.

Krass kritikk

Opposisjonen trekte fram at det sidan 1909 har vore sedvane i Noreg at sitjande statsrådar ikkje blir utnemnde til embetsstillingar.

Denne har halde seg gjennom 37 regjeringar og 25 statsministrar, men er no broten tre gonger av Solbergs regjering. Først gjennom utnemningane av Elisabeth Vik Aspaker og Bent Høie som fylkesmenn, såg gjennom tilsetjinga av Bakke-Jensen som fiskeridirektør.

Venstresida meiner i tillegg at tilsetjingsprosessen har vore svært uryddig og viser til at Bakke-Jensen vart intervjua før han hadde levert inn formell søknad, at namnet hans lenge vart halde skjult på den offentlege søkjarlista, og at det først seint i prosessen vart oppnemnd ein settestatsråd.

– Altså ein tvers igjennom rotete prosess som ber preg av å vere rigga, sa Andersen.

Ifølgje SVs Freddy André Øvstegård er sjølve tilliten til embetsverket trua:

– Det handlar om tilliten til det gode, fagleg sterke, upartiske og nøytrale embetsverket vårt. Den tilliten blir utfordra når ei regjering tilset ein av sine eigne til høg embetsstilling, åtvara han.

Viser til kvalifikasjonar

Då statsministeren tok ordet, påpeika ho for sin del at ingen formelle reglar vart brotne.

Ifølgje henne er det ingenting i regelverket som forbyr sitjande statsrådar å søkje og bli utnemnt til embetsstillingar. Tvert imot har dei rett til dette etter Grunnlovas paragraf 114, sa Solberg.

Statsministeren la samtidig vekt på at den faglege vurderinga var at Bakke-Jensen var den best kvalifiserte søkjaren.

– Det er ikkje fordi nokon har snakka saman, sa ho.

Opnar for diskusjon

Til NTB seier statsministeren at verken regjeringa eller embetsverket var klar over at utnemningane av Aspaker, Høie og Bakke-Jensen var eit brot med sedvane.

– Ein god indikasjon på at det medvitet ikkje var så stort, er at komiteen heller ikkje har påpeika dette tidlegare. Då ville vi kanskje fått ein litt annan refleksjon rundt det, seier ho.

Statsministeren er open for å diskutere ei endring av reglane. Men då må ein òg diskutere behovet for ei eventuell karantenetid for avgåtte statsrådar, meiner ho.

– Eg opplever òg at vi er i ein veldig politisert situasjon akkurat no, seier Solberg.

Ho ser ingen grunn til at Bakke-Jensen ikkje skal tiltre i jobben han har fått.

– Eg veit ikkje kva dei personlege forholda hans til dette er. Men han har heilt legitimt fått ein jobb i open konkurranse.

(©NPK)