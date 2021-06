Det blir opna for bestilling av Janssen-vaksinasjon frå 15. juni

innenriks

I mai bestemde regjeringa at dei vil opne for frivillig Janssen-vaksinasjon, og Helsedirektoratet fekk i oppdrag å vurdere korleis vaksinasjonen utanfor det regulære vaksinasjonsprogrammet skal gå føre seg.

Onsdag sa helseminister Bent Høie (H) at regjeringa har bestemt at det skal givast tilbod om vaksinen i avgrensa omfang utanfor vaksinasjonsprogrammet.

Frå 15. juni

Vaksinen og vaksinasjonen skal vere gratis, og frå tysdag 15. juni skal det praktiske rundt tilbodet vere på plass. Då kan ein bestille time for vurdering hos privat lege, vaksinasjonsklinikkar og enkelte fastlegar som tilbyr vaksinar.

– Viss du ønskjer å bruke denne moglegheita, er det første du bør gjere, å setje deg inn i kriteria for å få vaksinen, og det kan du gjere på nettsidene til Helse-Noreg, seier Høie.

– Så kan du ta kontakt frå og med tysdag 15. juni, viss dette framleis er aktuelt for deg.

Meir enn 200.000 dosar ligg på lager etter at vaksinen vart sett på pause i Noreg i april.

Legeforeininga kritisk

Folkehelseinstituttet har rådd regjeringa til å skrote Janssen-vaksinen, slik dei gjorde med AstraZeneca-vaksinen, etter fleire tilfelle der vaksinerte fekk blodproppar og få blodplater. Eit fleirtal i det regjeringsoppnemnde Vorland-utvalet tilrådde likevel regjeringa å tilby vaksinen unntaksvis, og eit mindretal meinte at vaksinane bør kunne tilbydast på resept.

Legeforeininga har vore kritiske til at legar skal kunne skrive ut vaksinen på resept og har sagt at det er umogleg utan å vurdere om det er forsvarleg.

Det som skil Janssen-vaksinane frå dei andre vaksinane som blir brukte i Noreg, Pfizer og Moderna, er at berre éin dose er nødvendig for å reknast som fullvaksinert. Tre veker etter vaksinestikket får ein òg grønt lys i vaksinesertifikatet.

Fakta om kriteria for å ta Janssen-vaksinen

Janssen-vaksinen frå Johnson & Johnson blir gjort tilgjengeleg for frivillige. Her er kriteria for å kunne ta vaksinen.

Helseminister Bent Høie (H) har lista opp desse situasjonane der Janssen-vaksinen kan vere aktuell:

* Til folk som skal på nødvendige reiser til land eller område med høg smitte, der legen vurderer at nytta overstig risikoen av å ta vaksinen.

* Personar med ein så krevjande livssituasjon knytt til det å vere uvaksinert, at ventetida på ein annan vaksine truar liv og helse.

* Når ein nær familiemedlem har alvorleg kreftsjukdom eller får annan immunsuppresserande behandling og legen vurderer nytta til å overstige risikoen.

* Når legen vurderer at det finst alvorlege psykiske lidingar, fare for liv eller vesentleg svekking av livskvaliteten som følgje av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.

* I tillegg kan legar etter ei heilskapleg vurdering og kjennskap til livssituasjonen til ein person, vurdere at fordelane til kvar enkelt overstig risikoen.