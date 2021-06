Brannen på Sotra har blussa opp igjen – 73 personar evakuerte

innenriks

Denne brannen har no blussa opp igjen, og det er stor fare for spreiing, ifølgje Vest politidistrikt.

– I samband med dette hjelper politiet brannvesenet med evakuering av folk i området. Det er ikkje meldt om nokon skadde personar eller bygningar så langt, skriv politiet i ei pressemelding.

Mannskap frå Bergen er òg sett inn i sløkkjearbeidet, og dessutan er Sivilforsvaret er kopla inn.

Nærma seg bustadfelt

Brannvesenet fekk ved 14-tida onsdag melding om brann i gras og lyng fleire stader ved Spjeld og Fjæreidpollen på Sotra. 25 minutt seinare kom meldinga om at brannen nærma seg eit bustadfelt ved Spjeldsfjellet, skriv Bergens Tidende.

Ved 16-tida opplyste politiet til Bergens Tidende at 73 personar er evakuerte. Politiet vil fortløpande vurdere behovet for ytterlegare evakuering.

Dei siste meldingane frå området går ut på at brannområdet har ei breidd på eit par hundre meter og flyttar seg nordover.

Litt før klokka 17 opplyste politiet at brannmannskapa er i ferd med å få kontroll over brannen på Spjeldsfjellet, men at situasjonen framleis er uoversiktleg.

Sterk vind

Ifølgje Bergensavisen er mannskap frå fem brannstasjonar er i arbeid, totalt 35 brannfolk, og dessutan skogbrannhelikopter.

Då brannen herja i området førre veke, skapte vinden store problem. Heller ikkje no speler vinden på lag med brannmannskapa.

– Det er meldt vedvarande sterk vind, oppunder liten kuling utover kvelden. Det er ein ekkel vind, akkurat for sterk til at vi er komfortable, seier Jarl Hestad, vakthavande brannsjef i Øygarden brann- og redning til avisa.

NRK skriv at det er synlege flammar og kraftig røykutvikling på sørsida av Spjeldsfjellet.

– Alvorleg for dei som blir evakuerte

Førre veke vart over 500 personar evakuerte då ein omfattande brann ramma Sotra.

Fleire personar har komme til evakueringssenteret i Ågotneshallen etter at brannane blussa opp onsdag.

– Når vi byrjar å evakuere menneske, er det alvorleg for dei som blir evakuerte, seier ordføraren i Øygarden, Tom Georg Indrevik (H), til NRK.

Brannen førre veke starta torsdag, og då fekk ikkje brannmannskapa kontroll på brannen før dagen etter.