– Eg kunne ha late vere å be om å vere anonym søkjar. Men av og til kan det vere behov for det. Når parti i Stortinget sår tvil om kompetansen min, er det eit argument som gjer at det kan vere problematisk å stå som offentleg søkjar, seier han.

Han viser til at det ikkje er ulovleg å be om unntak, og at Næringsdepartementet i ettertid har sagt at det var problematisk.

– Så om eg skulle gjort noko annleis no, må det vere at eg bad om unntak, seier Bakke-Jensen.

