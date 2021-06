90 prosent av AstraZeneca-vaksinerte har teke dose to med mRNA-vaksine

innenriks

Det har no gått 12 veker sidan dei siste vart vaksinerte med AstraZeneca-vaksine som første dose, opplyser Folkehelseinstituttet i ei pressemelding.

Dei meiner den høge oppslutninga av dose to med mRNA-vaksine (Biontech/Pfizer eller Moderna) i stor grad kjem av god informasjon og praktisk tilrettelegging frå helseføretaka.

– Helseføretaka har gjort ein fantastisk innsats både med å leggje til rette for det praktiske tilbodet og ved å gi god informasjon om tryggleik og effekt ved å kombinere desse vaksinane, seier FHI-overlege Sara Viksmoen Watle i pressemeldinga.

FHI opplyser at dei ikkje kjenner årsaka til at det står att 10 prosent som til no ikkje har nytta seg av tilbodet. Dei ventar likevel at delen som er fullvaksinert, vil auke noko dei kommande vekene.

Noreg stansa bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter meldingar om tilfelle av blodpropp, låge blodplatenivå og blødingar hos personar som har fått vaksinen. 12. mai tok regjeringa vaksinen ut av det norske vaksinasjonsprogrammet.

Det er 138.300 personar som er vaksinerte med AstraZeneca-vaksinen i Noreg. Ein stor del av desse er helsepersonell.

