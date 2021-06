Yara-sjef blir ny president i NHO

innenriks

48-åringen tek over etter Arvid Moss, som har hatt verva sidan 2017.

– Han er strategisk og visjonær og har eit godt innblikk i den norske samarbeidsmodellen. Han ønskjer på vegner av norske bedrifter å ta ei leiande rolle for at landet skal komme styrkt gjennom den energiomstillinga vi er midt oppe i, og at næringane som har slite under pandemien, må kunne komme styrkte tilbake, seier leiaren av valkomiteen, Tor Arnesen, i ei pressemelding.

Hoelsether har vore konsernsjef i det norske gjødsel- og kjemikalieselskapet Yara sidan 2015. Han har òg erfaring som konsernsjef i SAPA, Orkla og Elkem.

– Det er ei ære å bli vald som styreleiar i NHO. Dei neste fire åra avgjer dei neste 40. Eg vil vie mi tid som styreleiar til å jobbe for berekraftig økonomisk vekst, jobbskaping og grøn eksportindustri, seier Holsether.

NHO-presidenten blir vald for to år og kan maksimalt sitje i stillinga i fire år.

