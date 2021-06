innenriks

I alt trur no 20,2 prosent av dei spurde i målinga Kantar har laga for TV 2, at Vedum blir statsminister etter valet i haust.

Framleis trur flest – 49,3 prosent – at Ap-leiar Jonas Gahr Støre blir statsminister etter valet. Det er likevel 11 prosentpoeng lågare enn ved målinga for ei veke sidan.

28,8 prosent trur at Erna Solberg (H) får halde fram som statsminister.

