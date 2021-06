Uvisst om regjeringa får fleirtal for streikestans

innenriks

SV, MDG og Raudt har alle sagt at dei vil stemme mot proposisjonen frå regjeringa om tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken. Ap vil vente til etter at regjeringa har lagt fram saka for Stortinget fredag.

– Vi skal sjølvsagt gå inn i saka og sjå korleis regjeringa grunngir saka, og så får vi ta stilling til saka då, seier Rigmor Aasrud i Ap til NTB.

Saka blir behandla tidlegast i starten av neste veke.

Også Framstegspartiet og Senterpartiet opplyser at dei førebels ikkje har bestemt seg. Dermed er det enno ikkje avklart om det blir fleirtal i Stortinget for avgjerda om å avbryte streken.

Det har aldri før hendt at Stortinget har stemt ned eit vedtak om tvungen lønnsnemnd.

To streikar

Regjeringa avbraut Unio-streiken i kommunesektoren førre fredag og grunngav avgjerda med brannfare på eit gjenvinningsanlegg i Fredrikstad.

Måndag greip regjeringa også inn med tvungen lønnsnemnd mot Unio-medlemmer som streika i Oslo. Der vart avgjerda grunngitt med fare for liv og helse som følgje av få sjukepleiarar på jobb i heimetenesta i Nordre Aker bydel.

– Vi reknar med at denne proposisjonen også kjem fredag, så vi ventar til den kjem. Det er på mange måtar eit regjeringsprivilegium å gjere vurderingane om liv og helse, men det er viktig å sjå grunnlaget. Det har vore noko usemje om faktagrunnlaget i den første saka, og vi reknar med det blir gjort greie for i proposisjonen, seier Aasrud.

– Aldri skjedd før

Kva som skjer viss regjeringa skulle gå på ein smell og ikkje få fleirtal i Stortinget, er nokså uklart.

– Det har aldri skjedd før. Så det er det er det ingen som veit. Men regelverket må vel tolkast slik at ein kan gå tilbake til streiken, seier forskar Kristine Nergaard ved Fafo til NTB.

Formelt sett er det Stortinget som eventuelt avsluttar streiken, og dei streikande kan i prinsippet streike fram til eit slikt vedtak kjem. Men praksis og kutyme har vore å avslutte streiken når regjeringa seier dei vil ha tvungen lønnsnemnd.

