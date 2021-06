Tyfonane blir testa onsdag

innenriks

Sivilforsvaret testar signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommunar der det er montert varslingsanlegg onsdag klokka 12. Rundt om i landet er det omtrent 1.250 tyfonar, ofte òg berre kalla for flyalarmar, som skal varsle befolkninga ved akutt fare.

Over halvparten av alle i heile Noreg bur slik at dei kan høyre tyfonane. Varslingsanlegga kan bli brukte både i fred og krig og blir testa to gonger i året.

– I fredstid kan varslingsanlegga mellom anna brukast ved industriulykker med utslepp av giftige eller farlege stoff. Medan i krig kan anlegga brukast ved fare for flyangrep, seier fungerande sjef Sigurd Heier i Sivilforsvaret.

