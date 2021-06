Trygg Trafikk fryktar ny ulykkesstopp i sommar

innenriks

Så langt i 2021 har ulykkestala gått riktig veg samanlikna med fjoråret, men med ein ny heimesommar der mange vel å dra på bilferie i eige land, fryktar Trygg Trafikk at sommarmånadene kan bli stygge når det gjeld talet på trafikkulykker.

– Vi trur nordmenn er klare for å sjå noko anna enn sin eigen heim og nærmiljø, og planlegg bilferie i Noreg. Det er ingen grunn til å tru at folk held seg heime i sommar. Når vi veit at det er 50 prosent fleire som døyr i trafikken på sommaren, er vi sjølvsagt bekymra for at også denne sommaren blir prega av mange ulykker, seier seniorrådgivar Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Tal frå SSB og Statens vegvesen viser at 558 personar omkom i sommartrafikken mellom 2009 og 2020. Dei tre sommarmånadene; juni juli og august, mistar 15 personar livet i snitt per månad, medan talet elles i år er ti personar i snitt.

– Rådet vårt til deg som planlegg bilferie er: bruk bilbeltet, hald blikket på vegen, ta pausar og følg fartsgrensa, seier Johansen.

