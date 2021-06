Seks av sju norske hunderasar er utryddingstrua

innenriks

Den einaste norske hunderasen som ikkje står i fare for å forsvinne for godt, er norsk elghund grå, melder NRK.

– Vi er opphavsland til desse hundane og då har vi eit spesielt ansvar overfor FN å verne desse rasa, seier professor i husdyravl og -genetikk, Odd Vangen ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU).

Resten av dei norske hunderasane – som alle er utryddingstrua – er haldenstøvar, hygenhund, norsk buhund, norsk elghund svart, norsk dunkar og norsk lundehund.

For ti år sidan vart det starta eit prosjekt som skulle bidra til å ta vare på dei nasjonale hunderasane ved å fryse ned sæd for å sikre at genetikken ikkje vart heilt borte. Statistikken viser òg ein svak auke hos nokre av rasa, men auken er for svak til at ein kan seie at dei er ute av faresona.

Ifølgje Vangen er ei av årsakene at dei norske hunderasane er typiske brukshundar og ikkje avla fram som reine selskapshundar. Mange av rasane er til dømes avla fram til bruk i jakt, men mangel på jegerar, jaktområde og rekruttering av nye unge jegerar gjer at populariteten dalar.

