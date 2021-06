SV vil stemme mot tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken

innenriks

– For det første kan eg love at vi er villige til, og ut frå det vi veit i dag, så kjem vi til å gå mot det lønnsnemndvedtaket som kom i kommunesektoren fredag, sa SV-leiar Audun Lysbakken i Politisk kvarter i NRK tysdag morgon.

Lysbakken meiner at historia om bruk av tvungen lønnsnemnd viser at terskelen har vorte for låg og at streikeretten i praksis har vorte avgrensa for store grupper.

Raudt vil òg stemme imot

– Dette må vi gjere noko med, sa Lysbakken i diskusjon med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Partileiar Bjørnar Moxnes i Raudt har òg varsla at han kjem til å stemme mot tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken, og han har samtidig oppmoda Ap, Sp og SV til å gjere det same.

Regjeringa greip inn med tvungen lønnsnemnd i Oslo kommune måndag ettermiddag. At liv og helse stod i fare då det var for få sjukepleiarar på jobb i heimetenesta i Nordre Aker bydel, var årsaka, ifølgje Arbeids- og sosialdepartementet.

Tvungen lønnsnemnd for andre gong

Dette var andre gong på ei veke at regjeringa brukte tvungen lønnsnemnd for å avslutte ein streik. Førre fredag stansa Isaksen kommunestreiken, der 21.000 arbeidstakarar var tekne ut. Årsaka var fare for brann i eit gjenvinningsanlegg i Fredrikstad.

Leiar i Sjukepleiarforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, avviste likevel i debatten tysdag at liv og helse nokon gong stod på spel i konflikten.

