Ni av ti støttar norsk bistand til fattige land

Ni av ti av dei som har svart på SSBs undersøking om norsk bistand, meiner det er riktig at Noreg yter bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. To av fem meiner at bistanden gir ganske eller svært gode resultat.

– Tala viser tydeleg at nordmenn ønskjer å bidra til å redusere fattigdommen i verda. Dei ser verdien av å bidra til at barn får utdanning, ungdom yrkestrening, familiar tilgang til mat, bønder støtte til å tilpasse landbruket eit nytt klima. Dei ser at norsk bistand nyttar. Kort og godt er dette eit godkjentstempel på norsk bistand, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

– Viser nestekjærleik

SSB-undersøkinga har vorte gjennomført kvart fjerde år på bestilling av Norad sidan 1972. I årets undersøking er 2.000 personar frå 16 til 79 år intervjua i perioden frå 4. januar til 13. februar. 59 prosent av dei vart som vart spurde i år, svarte på undersøkinga.

Ulstein viser til at årets undersøking kjem midt under ein pandemi, der mange har mista jobben og har kjent på uvisse knytt til jobb og skule.

– Med desse tala har vi fått eit viktig signal om at nordmenn framleis ønskjer at vi skal vere ein nasjon som tenkjer globalt og viser nestekjærleik med andre, seier han.

Ein betydeleg del av norsk bistand har det siste året gått til kampen mot av pandemien, mellom anna i utsette land som Malawi, Nepal og Jemen.

Geografiske forskjellar

Det at berre 40 prosent av dei som svarer meiner bistanden gir gode eller svært gode resultat, er lågare enn i tilsvarande undersøking i 2017. Årets måling viser òg at dei yngste er meir positive til langsiktig bistand, medan eldre er meir for nødhjelp.

Undersøkinga viser òg at det er geografiske forskjellar. Færre som bur i tettbebygde strøk er mindre positive til bistand, men fleire som bur på mindre tettbygde stader er positive til bistand. I Trøndelag støttar heile 95 prosent av dei spurde bistanden, medan det i Nord-Noreg berre er 86 prosent oppslutning om det same.

Blant dei som stemmer på Framstegspartiet er sju av ti for bistand, medan 25 prosent er mot u-hjelp til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Blant dei som stemmer på dei andre partia er oppslutninga om bistandspolitikken høgare og det er ingen større forskjell mellom dei borgarlege partia og partia på venstresida.

