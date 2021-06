innenriks

Hurum har 15 års fartstid med feltarbeid for organisasjonen, som ho no blir generalsekretær for.

– Gjennom desse åra har eg fått solid kunnskap og brei erfaring om kva Leger Uten Grenser er, og kva vi kan få til saman med lokalbefolkninga, også i dei mest utfordrande områda i verda, seier Hurum

Ho seier ho er glad for at ho no kan få bruke erfaringa si til å styrkje den norske avdelinga av organisasjonen.

Leger Uten Grenser fyller i år 50 år, medan den norske avdelinga er 25 år.

(©NPK)