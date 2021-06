innenriks

For å få lån frå Lånekassen er det eit krav om at ein må vere fysisk på lærestaden, noko som for mange utanlandsstudentar ikkje er mogleg som følgje av koronapandemien.

– For å fjerne den økonomiske uvissa tryggjer vi no alle utanlandsstudentar med at dei kan få lån og stipend til hausten, sjølv om dei ikkje kan starte studiane fysisk på lærestaden med ein gong, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

