Helseministeren bekymra for at ein del planlegg utanlandsferie

Etter at regjeringa la fram ein dato for koronasertifikatet førre veke, har talet på bestillingar på reiser eksplodert, skriv Dagbladet/Børsen.

Koronasertifikatet som skal vere klart 11. juni, gjeld i utgangspunktet berre for innanlandsreiser, men auken i reisebestillingar gjeld òg utanlandsreiser til land som Spania, Frankrike, Hellas og Kroatia.

– Vi er bekymra for at ganske mange no planlegg å reise til utlandet, sjølv om regjeringa tilrår at ein ikkje gjer det med mindre det er strengt nødvendig, seier Høie til avisa.

Utanriksdepartementets råd om å unngå alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land, gjeld i utgangspunktet til 1. juli. Det er gjort unntak for land og regionar i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller FHIs kriterium for låg smittespreiing.

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad er likevel ikkje like bekymra som Høie. Han meiner det er ein naturleg effekt av at samfunnet no gradvis blir gjenopna, men understrekar at det framleis er viktig å tenkje seg om viss ein har planar om å reise langt av garde.

