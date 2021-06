Fleire legar har ikkje prioritert diabetespasientar i vaksinekøen

innenriks

Til NRK opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) at dei kjenner til at ein del fastlegar gjer feil i møte med diabetespasientar, og derfor har dei sendt ut ekstra informasjon i håp om at det skal hjelpe.

Diabetespasientar er definerte i risikogruppe fem, og skal derfor prioriterast, men fleire pasientar har opplevd å få beskjed om at diabetesen deira er for velregulert til at dei kan få vaksinen no.

FHI presiserer derfor overfor fastlegar at alle personar med diabetes som er 18 år og eldre, skal prioriterast for vaksinasjon i gruppa for underliggjande tilstandar med moderat risiko (prioriteringsgruppe 5, 6 & 7).

Dårleg blodsukkerkontroll er ein risikofaktor for alvorleg forløp, men også diabetespasientar med velregulert blodsukker skal prioriterast for vaksinasjon. Personar med svangerskapsdiabetes følgjer råd for gravide, understrekar FHI.

Ifølgje Diabetesforbundet er over 70 prosent av alle vaksne pasientar med diabetes allereie vaksinert.

