Drivstoffkjede får milliongebyr

innenriks

Opphavleg var St1 Noreg – som driv Shell-stasjonane – pålagt eit gebyr på 15 millionar kroner, men klaga på det opphavlege vedtaket og fekk gebyret kraftig redusert.

St1 Noreg inngjekk i juli 2018 avtale om leige av stasjonen Best Kyrksæterøra i Heim kommune i Trøndelag. Fristen for å informere Konkurransetilsynet gjekk ut tre vyrkedagar etter at endeleg avtale var inngått, men tilsynet vart først informert om avtalen eit halvt år seinare.

Etter konkurranselova kan eit føretak få gebyr dersom det ikkje overheld plikta til å gi dei opplysningane tilsynet treng for å kunne utføre oppgåvene sine etter lova.

– Tilsynet har komme til at det bør påleggjast gebyr av ein slik storleik at det er merkbart og eigna til å ha avskrekkande verknad. Samtidig speglar storleiken på gebyret at dette konkrete regelbrotet ikkje blir sett på som grovt, seier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen i Konkurransetilsynet.

(©NPK)