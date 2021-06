Deltafrykt i Oslo

innenriks

Eit stort smitteutbrot blant russen i Oslo har den siste veka gitt byrådet ei alvorleg påminning om kor fort koronaviruset kan spreie seg.

No blir deltavarianten trekt fram som ei ny bekymring.

Tysdag vart koronatiltaka i hovudstaden forlengd fram til og med fredag 18. juni. I grunngivinga viser byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til at det er ein reell risiko for deltautbrot også i Oslo:

«FHI har angitt at det er sannsynlig at denne varianten vil dominere smittebildet over tid. Det vil være sannsynlig at det skjer utbrudd med varianten også i Oslo i tiden fremover. Det kan være svakere beskyttende effekt etter kun en vaksinedose mot denne mutanten, og det kan få betydning for smittespredning og antall sykehusinnleggelser», heiter det i grunngivinga.

– Det er eit uromoment oppi dette her, seier Johansen til NTB.

Så langt er det påvist 16 deltatilfelle i Oslo. Deltavarianten vart tidlegare omtalt som den indiske varianten.

Russeutbrot

I veke 22 vart det registrert 596 nye smittetilfelle i hovudstaden. Det er ein auke på heile 86 prosent frå veka før.

I alt 346 smittetilfelle blir knytte til smitteutbrotet blant russen, og meir enn 2.600 nærkontaktar er i karantene. Smitten har også spreidd seg til enkelte barneskular i ulike bydelar.

Det at smitten først og fremst spreier seg blant unge menneske, gjer smittesporingsarbeidet meir krevjande, fortel byrådsleiaren.

– Dette er aktive menneske med mange møtepunkt. Vi ser at smittesporingsarbeidet blir meir krevjande.

Han avviser at utbrotet gjer det nødvendig å ta eit steg tilbake. Men det er for tidleg å lette meir på restriksjonane:

– Akkurat no har gjenopninga ført til veldig høg mobilitet med festar her og der. Vi toler høgare smitte, men vi er nøydde til å forsikre oss om at vi framleis har god kontroll, seier Johansen, som meiner gjenopninga av Oslo så langt har vore ein suksess.

– Ambisjonen vår er at når vi går vidare og opnar, så skal det vere for godt.

Høgrisikoarena

Johansen er ikkje er kjend med tilfelle av deltavarianten i russeutbrotet.

Men utbrotet har skapt sterk bekymring, og byrådet går no til det steget å forby rulling i russebuss ut skuleåret.

«En innestengt russebuss med svak ventilasjon og luftskifte, med mange deltakere uten overholdelse av anbefalt avstand og inntak av alkohol, er en høyrisikoarena for smittespredning», skriv byrådet i grunngivinga.

– Det vi veit, som også har noko å seie for russen, er at folk blir smitta mykje meir innandørs enn utandørs, påpeikar Johansen.

Samtidig har det vore mykje festing og ein kraftig auke i mobiliteten. Det gjer det vanskeleg å sleppe meir opp.

– Dei smittevernfaglege folka våre er tydelege på at vi må vere varsame.

Vaksinasjonen skyt fart

Ei meir positiv nyheit er at vaksinasjonen no er venta å skyte kraftig fart.

Dei kommande to vekene skal Oslo etter planen setje over 100.000 vaksinedosar, 65.000 neste veke og 49.000 veka etter.

– Vi tek ein kraftig jafs. Det byrjar å hjelpe, seier Johansen til NTB.

Samla sett ventar kommunen at alle over 45 år vil ha fått tilbod om ein første vaksinedose innan neste veke.

Innan veke 29, som går til 25. juli, skal alle over 18 år ha fått tilbod om vaksine.

(©NPK)