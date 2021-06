Ap ber om ny vurdering av Nav-forslag

innenriks

– Når vi ser kor mykje dette faktisk kan dreie seg om, så meiner vi at vi må få utdjupa meir kva dette betyr for kven. Her må jo Nav ha statistikk, seier Lise Christoffersen (Ap) til VG.

Har ein rett på arbeidsavklaringspenger (AAP) og det blir vedteke at ein har rett på uføretrygd, er praksisen i Nav å skyve uføretidspunktet til neste månad utan å rekne ut kor mykje ein eventuelt kunne fått i mellomperioden. Men ifølgje lova har ein rett på uføretrygd frå det tidspunktet vedtaket blir gjort.

Måndag var eit forslag til lovendring om verknadstidspunktet for uføretrygd oppe til behandling på Stortinget.

Enkelte Nav-brukarar kan ha tapt fleire tusen kroner på praksisen. Christoffersen meiner at konsekvensane for ulike grupper ikkje har komme tydeleg fram. Det fører til at Ap tysdag vil stemme mot delar av innstillinga, sjølv om ho i utgangspunktet var einstemmig.

– Det vi har sagt, er at vi kjem til å stemme mot dette, og vi har bede om at vi får ei ny vurdering som viser kven dette gjeld. Ikkje berre gjennomsnittstal for heile brukargruppa, men delt inn i brukargrupper, seier Lise Christoffersen til avisa.

(©NPK)