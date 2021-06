Tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken i Oslo

innenriks

Bakgrunnen for avgjerda er at det er fare for liv og helse, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Bydel Nordre Aker melde måndag at 14 av 30 sjukepleiarar som skulle på vakt i heimetenesta, var tekne ut i streik. Det vart søkt om dispensasjon, men berre éin vart innvilga.

– Statens helsetilsyn meiner det kan oppstå ein situasjon der pasientar ikkje vil få nødvendig helsehjelp som administrering av insulin, intravenøs behandling og anna medisinering og stell av stomi og stell av sår. Når partane ikkje finn ei løysing på ein så alvorleg situasjon, har eg ikkje anna val enn å gripe inn, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Konflikten mellom Unio og Oslo kommune har gått føre seg sidan 28. mai, då 642 tilsette i kommunen vart tekne ut i streik. Den 4. juni vart endå 1.272 personar til tekne ut.

Det er særleg bydelane Nordre Aker, Vestre Aker, St. Hanshaugen og Alna som har vore ramma.

I hovudsak er dei streikande organisert i Utdanningsforbundet, men også medlemmer i Sjukepleierforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Bibliotekarforbundet og Akademikerforbundet vart teke ut i streik.

Streiken har ramma barnehagar, skular, heimetenesta, sjukeheim og andre offentlege verksemder.