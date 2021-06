Sandefjord blir pålagt å opprette karantenehotell

innenriks

– Dette er for å ha kapasitet til å tilby karantenehotell til eit aukande tal reisande som kjem til landet. I regionen vår blir behovet generert for plassar primært frå Sandefjord lufthavn Torp. I tillegg vil passasjertrafikken på ferjene i Langesund, Larvik og Sandefjord, saman med behov for å avlaste kommunane rundt Gardermoen, innebere betydeleg behov for kapasitetsauke gjennom sommaren, seier statsforvaltar Per Arne Olsen i ei pressemelding.

Sandefjord kommune har no fått pålegg om å opprette eit karantenehotell med 2.400 plassar i samarbeid med Oslofjord Convention Center, sidan det i dialog med Statsforvaltaren kom fram at kommunen ikkje ville ta på seg denne oppgåva frivillig.

Betydeleg kapasitet

Sandefjord kommune har sidan oktober 2020 tilbode karantenehotell for Vestfold og Telemark, og har allereie avtale med fleire hotell. Hotella som no er i bruk, nærmar seg no maksimalt belegg, og det er aukande behov for karantenehotellplassar.

– Fordi Oslofjord Convention Center representerer ein såpass betydeleg kapasitet for heile regionen, krev situasjonen at anlegget blir teke i bruk, seier Per Arne Olsen.

Statsforvaltaren vil hjelpe Sandefjord kommune med å ta vare på oppgåva som vertskommune. Kostnadene kommunen har med karantenehotell blir dekt av staten.

– Snuoperasjon for dei tilsette

– Det dreier seg om ein formidabel snuoperasjon for dei tilsette, seier administrerande direktør Stian Fuglset ved Oslofjord Convention Center til Sandefjords Blad, som først omtalte saka.

– Heldigvis har vi vore i dialog med mange søkjarar til årets sommarsesong, seier Fuglset, og håpar at fleire av desse, som eigentleg ikkje skulle ha byrja før i slutten av juni, har moglegheit til byrje tidlegare.

Oslofjord Convention Center i Stokke har tidlegare òg vore nytta som flyktningmottak.

(©NPK)