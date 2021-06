Raudt: Isaksen feilinformerte Stortinget om Unio-streiken

innenriks

– Raudt kjem til å stemme mot tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken når dette skal opp i Stortinget, seier Moxnes til NTB.

Han oppmodar resten av opposisjonen til å gjere det same. Førebels har han fått støtte frå MDG, som også har vedteke å stemme mot. Til liks med Raudt har partiet éin representant på Stortinget.

– Syltynt grunnlag

Unio-streiken vart stansa fredag etter at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) konkluderte med at det var fare for liv og helse ved gjenvinningsanlegget Frevar i Fredrikstad, der åtte tilsette var tekne ut i streik.

Kommunen meinte streiken ved anlegget medførte fare for brann, noko tillitsvalde ved Frevar-anlegget har avvist. Til Fredriksstad Blad måndag seier likevel brannsjef Stein D. Laache i Fredrikstad at det var røykutvikling i ein avfallssilo då brannvesenet var på synfaring under streiken.

Moxnes meiner at bruken av tvungen lønnsnemnd i denne saka er gjord på syltynt grunnlag og utgjer eit angrep på streikeretten.

– Dette er fjerde gong den borgarlege regjeringa stansar ein lovleg streik med tvungen lønnsnemnd. No må dei raudgrøne partia seie tydeleg frå at vi ikkje aksepterer denne innskrenkinga av streikeretten, seier Moxnes til NTB.

– Opplyste ikkje

Moxnes hevdar at Isaksen ikkje informerte dei parlamentariske leiarane om at Unio hadde sagt seg villig til å innvilge dispensasjon for anlegget då regjeringa stansa streiken.

– Han opplyste ikkje om det. Det er uakseptabelt, seier Moxnes.

Isaksen avviser på si side påstanden om at han feilinformerte.

– Det er riktig at Unio var villig til å innvilge ein dispensasjon viss det kom ein søknad. Men KS ville ikkje sende ein søknad. Det var klart for meg at situasjonen var fastlåst, seier han til NTB.

– Samtidig hadde vi fått varsel frå brannvesenet i Fredrikstad om akutt fare for brann. Eg oppfatta dette som ein situasjon som var svært alvorleg, der det hasta. Dette vart understreka for partane i møtet fredag, seier Isaksen.

Kunne ha halde fram

Overfor NTB gjentek han at han sterkt misliker å bli sett i ein situasjon der han må bruke tvungen lønnsnemnd.

– Men vi kan ikkje tvinge partane til noko som helst, seier Isaksen, som ikkje legg skjul på at tvungen lønnsnemnd kunne vore unngått dersom partane hadde komme til semje.

– Viss det hadde komme ein søknad om dispensasjon, hadde streiken halde fram, slår han fast.

SV og Arbeidarpartiet krev no ein gjennomgang av saka i Stortinget.

Krev korta på bordet

– Vi varsla umiddelbart etter avgjerda at vi er kritisk til tvungen lønnsnemnd i saka. Vi vil krevje korta på bordet og gå gjennom avgjerda svært nøye. Dei streikande har krav på at Stortinget ikkje berre godtek denne lønnsnemnda, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.

Aps Rigmor Aasrud seier at dei forventar at regjeringa har gjort nødvendige vurderingar knytt til liv og helse i saka. Samtidig har dei registrert at partane har ulike syn i saka.

– Vi har ikkje teke noka stilling til kva vi skal stemme i saka. Vi ventar på ei forklaring på avgjerda frå regjeringa. Det er viktig at ein ikkje grip inn i lovlege streikar og bruker tvungen lønnsnemnd i tide og utide, seier Aasrud.

– Regjeringsansvar

Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad seier til NTB at spørsmål om bruk av tvungen lønnsnemnd er ansvaret til regjeringa.

– Senterpartiets stortingsgruppe har ikkje teke stilling til kva vi vil gjere når dette kjem til Stortinget, seier Arnstad.

Frp opplyser til NTB at dei ikkje har diskutert saka ferdig.

Saka vil bli oversend til Stortinget så snart som mogleg, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet til NTB.

