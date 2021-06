Politiet opnar etterforsking i saknasak i Molde

innenriks

Den 79 år gamle mannen frå Molde vart meld sakna laurdag, men siste gongen nokon såg han var tysdag 1. juni om lag klokka 11.30 om formiddagen.

– Vi meiner det er rimeleg grunn til å starte etterforsking, mellom anna med tanke på at det kan ha skjedd ei straffbar handling, seier seksjonssjef Janne Woie ved Molde politistasjon i ei pressemelding måndag kveld.

Både tekniske og taktiske etterforskarar var måndag i gang med å undersøkje saka. Ifølgje Woie arbeider politiet etter fire hypotesar: at det har skjedd ei kriminell handling, at det har skjedd ei ulykke eller eit uhell, at det dreier seg om eit sjølvmord, eller at 79-åringen har forsvunne frivillig.

Politiet har ingen haldepunkt for at Svinnset har reist ut av Møre og Romsdal.

