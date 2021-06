innenriks

– Etter ei grundig totalvurdering av om det er forsvarleg for Oslo at det blir gjennomført testkonsertar her, har vi no vedteke at dette ikkje kan gjennomførast, slik situasjonen er no, seier helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap) til NRK.

– Det er framleis høge smittetal og mykje å gjere på smittesporing og testing, mellom anna i samband med utbrot blant unge, og dessutan oppfølging av personar i innreisekarantene, seier han.

(©NPK)