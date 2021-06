Operaen får eiga sandstrand

innenriks

Ein båt byrja måndag å pumpe sand på det som skal bli ei 100 meter lang sandstrand – midt inne i Oslo sentrum. Etter planen skal anlegget, som skal heite Operastranda, opnast jonsokaftan, skriv NRK.

– Det er vedunderleg å lage strand midt i ein hovudstad. Vedunderleg på den måten at forvandlinga blir så stor, og folk gler seg veldig til å ta henne i bruk. Det er ein hyggjeleg arbeidsplass fordi folk som går forbi, er glade og heiar oss fram, seier Solveig Elisabeth Skjelbred Torp, som er prosjektleiar for arbeidet med stranda.

Sanden som måndag vart sprøyta ut over området, og som skal leggje seg mjukt rundt tærne til dei badande, blir henta i Svelvik, der ho har lege sidan førre istid. Ein annan type sand, frå Hønefoss, skal liggje over vatnet.

Inst mot Operaen skal det vere ei barnestrand, der det skal byggjast ein molo for å hindre at sanden blir vaska vekk. Lenger ut mot vaksenstranda blir det stein både over vatnet og eit stykke lenger ut.

(©NPK)