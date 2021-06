Lite gjennomslag for Frp-krav i ny transportplan

innenriks

Etter det NTB kjenner til, kan budsjettet i Nasjonal transportplan (NTP) bli auka med rundt 5 milliardar kroner i den første seksårsperioden.

– Det er inga felles semje, stadfestar samferdselspolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp til NTB.

Innstillinga om NTP er venta i 14-tida måndag. Etter planen skal ho behandlast av Stortinget neste måndag.

Frp sjokkerte resten av opposisjonen då partiet i slutten av mai kravde 400 milliardar kroner ekstra til Nasjonal transportplan, med andre ord å auke planen med ein tredel frå 1.200 til 1.600 milliardar.

Av dette ville Frp bruke 320 milliardar kroner til auka veginvesteringar utover regjeringsforslaget. I tillegg kravde partiet at bomgjeld i milliardklassen skulle betalast ned.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har avvist krava som lite realistiske.

Samtidig er fleire av Frps foreslåtte vegprosjekt ifølgje Hoksrud vorte lagd inn i planen. Det gjeld mellom anna Strynefjellet, Holmenbrua i Drammen, Bakka-Solheim på E34 og E8 Laugsdalen.

– Regjeringa har tydelegvis vorte hardt pressa. Vi er glade for at dei no er for fleire av prosjekta våre og vil halde fram med å trykkje på for å få raskast mogleg byggjestart, seier Hoksrud.

(©NPK)