Intervallet mellom vaksinedosane blir forkorta frå 12 til 9 veker

– Vi har svært god tilgang til vaksinar framover. Vaksinasjonen går no så fort at vi allereie kan forkorte intervallet. Med dagens antekne leveransar meiner FHI at vi kan oppnå den ønskte effekten, å tilby første dose så raskt som mogleg, ved å setje intervallet til 9 veker i staden for 12 veker, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Han presiserer at justeringa kan bli endra dersom det blir endringar i vaksineleveransane.

– Endring i doseintervall frå 12 til 9 veker blir innførte umiddelbart. Vi ber derfor kommunane om å endre timar for dei som har fått første dose med tilbakeverkande kraft frå veke 20 så langt det er praktisk mogleg, seier Høie.

Dei over 65 år og dei med underliggjande sjukdommar blir framleis tilrådde seks vekers intervall.

Det var i slutten av april at avgjerda vart teken om å auke intervallet mellom første og andre dose for å sikre at flest mogleg fekk tilbod om første vaksinedose så raskt som mogleg.

Den nye endringa vil ikkje medføre at nokon kommunar må gi frå seg fleire dosar. Endringa vil heller ikkje påverke vaksinasjonstempoet i kommunane som tek dosar i samband med den geografiske omfordelinga.

Folkehelseinstituttet jobbar no med ei oversikt over vaksineleveransar til kommunane for sommaren. Oversikta vil bli levert så fort som mogleg.

