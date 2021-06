innenriks

Ved obduksjon vart det sikra materiale til DNA-analyse og ein fullstendig DNA-profil vart framstilt ved Oslo universitetssjukehus.

– Det er no klart at guten som vart funnen, er Artin Irannezhad. Han er av iransk opphav og forsvann under eit forlis i Den engelske kanalen utanfor Frankrike 27. oktober i fjor, seier politifagleg etterforskingsleiar ved Karmøy lensmannskontor, Camilla Tjelle Waage, i ei pressemelding.

(©NPK)