Hytteeigarar i Sverige tapte mot regjeringa i karantenestrid

– Vi er frykteleg skuffa og eigentleg litt sjokkerte. Lagmannsretten har valt å sjå bort frå dommen i tingretten, som gav oss medhald i at det må grunngivast betre kvifor det skal vere karanteneplikt for oss som eig fritidseigedom i Sverige, seier talsperson Heidi Furustøl i Norske Torpare.

Ho har vore med å organisere søksmålet som hytteeigarane har ført mot staten for å sleppe karantenen.

No vil dei vurdere å anke saka til Høgsterett.

– Vi må finlese dommen og sjå kva vi skal vurdere som neste steg. Det er naturleg å vurdere ein anke, men det er for tidleg å seie om vi gjer det no, seier Furustøl.

Lagmannsretten: Karantenekravet gyldig

Hytteeigarane fekk først medhald i Oslo tingrett, men regjeringa anka saka straks.

I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at karanteneforskrifta var gyldig.

– Det fanst ikkje krenking av menneskerettane til hytteeigarane. Inngrepa var forholdsmessige og rettferdiggjorde av omsynet til å verne liv, helse og økonomi. Inngrepa var heller ikkje i strid med reglane i EØS-retten om fri flyt av personar, tenester, varer og kapital, skriv lagmannsretten i samandraget sitt av dommen.

Det er seks hytteeigarar som har fronta saka, men dei har fått økonomisk støtte til å føre saka frå tusen andre.

Hytteeigarane har meint at dei skal sleppe innreisekarantene når dei kjem tilbake til Noreg etter å ha overnatta i hyttene i nabolandet.

Til saman er det registrert 12.400 norskeigde hytter i Sverige.

Høie fornøgd

Helseminister Bent Høie (H) er fornøgd med at staten har vunne saka.

– Det å forhindre importsmitte har vore eitt av dei viktigaste tiltaka for regjeringa for å handtere denne pandemien. Denne saka har derfor vore viktig for staten, og vi er glade for at lagmannsretten gir klart uttrykk for at tiltaka ikkje på noko tidspunkt har krenkt grunnleggjande menneskerettar eller EØS-retten, skriv han i ein e-post til NTB.

Han trekkjer fram ei formulering frå lagmannsretten om at regjeringa har «truffet en rimelig balanse mellom inngrepene i hytteeiernes grunnleggende rettigheter og hensynet til å beskytte liv, helse og økonomi».

– Noreg er no godt i gang med gjenopninga av samfunnet, og utviklinga er positiv. Både på trinn 3 og 4 vil det bli vurdert å lette på innreiseregelverket. Vi håpar at vi snart kjem dit at personar med hytte i Sverige igjen kan dra dit utan krav om karantene ved heimreise til Noreg.

– Innanfor smittevernlova

I tingretten fekk hytteeigarane medhald i at reglane om innreisekarantene er eit inngrep i rørslefridommen til saksøkjarane og retten dei har til respekt for heim og familieliv.

Lagmannsretten kom altså til motsett konklusjon.

– Tiltaka låg vidare innanfor heimelsgrunnlaget i smittevernlova. Det fanst heller ikkje andre grunnar som tilsa at forskrifta var ugyldig. Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet vart derfor frifunnen, heiter det i samandraget.

– Heilt uverkeleg

Ankesaka om karantenestriden vart behandla i Borgarting lagmannsrett i mai.

Furustøl påpeikar at hyttene òg er ein heim for eigarane.

– Eg trur alle som har vorte utestengde frå heimen sin i eitt og eit halvt år, vil meine det er forferdeleg å ikkje kunne halde ved like eigedommane sine, men sjå dei forfalle, seier Furustøl.

Ho påpeikar at mange av hytteeigarane bur i tronge byleilegheiter, medan 90 prosent av hyttene i Sverige ligg i grisgrendte strøk.

– Der kan ein hente seg inn under pandemien, og det er bra for den mentale helsa. Det er òg tryggare smittevernfagleg å vere ute i skogen på torpet sitt, seier ho.