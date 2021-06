For få sjukepleiarar på vakt i heimetenesta – streiken i Oslo kommune stansa

innenriks

Liv og helse stod i fare, då det var for få sjukepleiarar på jobb i heimetenesta i Nordre Aker bydel, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Bydelen melde måndag at 14 av 30 sjukepleiarar som skulle på vakt, var tekne ut i streik. Det vart søkt om dispensasjon, men berre éin vart innvilga.

– Statens helsetilsyn meiner det kan oppstå ein situasjon der pasientar ikkje vil få nødvendig helsehjelp som administrering av insulin, intravenøs behandling og anna medisinering og stell av stomi og stell av sår. Når partane ikkje finn ei løysing på ein så alvorleg situasjon, har eg ikkje anna val enn å gripe inn, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Sidan mange av sjukepleiarane som framleis var på jobb var bundne opp i koronatesting og smittesporing, lét det seg heller ikkje gjere å rokere personell for å møte behovet.

– Hadde ikkje noko val

Isaksen seier han ikkje hadde andre val enn å gripe inn då rapporten frå Helsetilsynet kom. Han meiner ansvaret for konsekvensane av konflikten vart skoven over på regjeringa, noko han er lite fornøgd med.

– Det er partane som er ansvarlege for å finne ei løysing på arbeidskonfliktar. Dei har òg ansvaret for å nytte dispensasjonar og andre tiltak slik at streikar kan gjennomførast på ein ansvarleg måte. Når det vart klart på møtet at partane ikkje kunne bli samde om å løyse situasjonen, har eg ikkje anna val enn å stoppe streiken når det er fare for liv og helse, seier Isaksen.

Han kalla partane inn til eit digitalt møte klokka 17 måndag ettermiddag, og først klokka 18 kom meldinga om at regjeringa hadde vedteke å gripe inn i streiken. Isaksen seier han brukte såpass lang tid i møtet for at partane skulle finne ei løysing.

– Det er alltid eit mål å unngå å gripe inn. Det er alvorleg å avslutte ein streik, men vi har ikkje noko val når Helsetilsynet melder at liv og helse står i fare, seier han til NTB.

Djupt skuffa

Unios forhandlingsleiar Aina Skjefstad Andersen seier dei ønskte å finne ei løysing og sjå på moglege dispensasjonar på nytt, men opplevde at Oslo kommune ikkje var villig til det.

– Vi er overraska og djupt skuffa. Her gav statsråden oss ei moglegheit for å komme til ei løysing, men det ville kommunen ikkje, seier ho til NTB.

Ho meiner Unio har lagt seg på eit forsvarleg streikeuttak, og at bemanninga i heimetenesta svarte til ei ordinær helgebemanning.

– Då meinte vi at det ville fungere i ein streikesituasjon òg, seier ho.

Ho seier Unio har innvilga mange dispensasjonar, og at dei var villige til å sjå på om det var feil i saksbehandlinga som gjaldt denne bydelen.

Skular og barnehagar

Konflikten mellom Unio og Oslo kommune har gått føre seg sidan 28. mai, då 642 tilsette i kommunen vart tekne ut i streik. Den 4. juni vart endå 1.272 personar til tekne ut.

Det er særleg bydelane Nordre Aker, Vestre Aker, St. Hanshaugen og Alna som har vore ramma. Mellom anna skular, barnehagar, helseinstitusjonar, bibliotek, administrasjonen og Nav har vore ramma.

I hovudsak var dei streikande organiserte i Utdanningsforbundet, men også medlemmer i Sjukepleierforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Bibliotekarforbundet og Akademikerforbundet vart teke ut.

Dette var andre gong på ei veke at regjeringa brukte tvungen lønnsnemnd for å avslutte ein streik. Førre fredag stansa Isaksen kommunestreiken, der 21.000 arbeidstakarar var tekne ut. Årsaka var fare for brann i eit gjenvinningsanlegg i Fredrikstad.